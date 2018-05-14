В Екатеринбурге охранник торгового центра избил парня-инвалида

Сегодня, 20:14

Охранник торгового центра "Алатырь" в Екатеринбурге схватил 19-летнего парня-инвалида за шиворот и протащил три этажа вниз к выходу.

Мать пострадавшего рассказала, что ее 19-летний сын с диагнозом ДЦП постоянно ходит в магазин электроники "MediaMarkt". В свободное время от работы он рассматривает телефоны и играет на планшетах.

Однако в этот раз к парню придрался, вероятно, охранник. Грубо обратившись к юноше, он схватил "жертву" за шею и протащил его несколько этажей к выходу. Вытолкнув бедолагу из ТЦ, запретил возвращаться в магазин и пригрозил расправой.

Вечером сын рассказал матери о случившемся и пожаловался на боль в боку. После этого они сразу же отправились в больницу, где при осмотре у юноши выявили ушиб грудной клетки, кровоподтек на ключице и растяжение связок ноги. Такое заключение шокировало мать поэтому в этот же день было отправлено заявление в полицию.

В "Алатыре" рассказали, что этот инцидент попал на запись камер видеонаблюдения, но охрана магазина не имеет никакого отношения к случившемуся. Однако спустя некоторое время представители ТЦ связались с матерью инвалида и пригласили ее на беседу с начальником охраны.

Тем не менее полиция намерена сама изучить запись с камеры. Оказать помощь пострадавшему парню и помочь с расследованием готов и очевидец. По его словам, он хорошо запомнил агрессора и сможет его опознать.