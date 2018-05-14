В Альметьевске жильцов последнего аварийного дома выселяют приставы

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Это делается силой на основании судебного решения. Жильцы дома, расположенного по улице Белоглазова, сопротивляются, поскольку не хотят получать новое жильё по ипотеке.

Дом на Белоглазова, 111, является последним аварийным в Альметьевске. Он вошёл в принятую на республиканском уровне программу по выселению до 2017 года жильцов домов, пришедших в ветхое состояние.

По сообщению очевидцев, в четырёх квартирах аварийного дома продолжают проживать собственники. В них сняли окна и двери, чтобы те не имели возможности вернуться. Жильцов приставы с помощью полицейских вывели на улицу. Сами они выстроили живую стену перед дверями подъезда. Вещи из квартир грузились в машину.

Как рассказала женщина, проживающая в аварийном доме, им сообщили о переезде в новый дом по программе соципотеки. Со слов горожанки, никаких договоров об этом она не подписывала. Таким образом, по её мнению программа переселения осуществляется в Альметьевске насильственно.

Местная Фемида вынесла решение, что все оставшиеся жильцы, в том числе пенсионеры и дети, должны до 14 мая добровольно покинуть дом. Квартиры подлежат изъятию исполкомом.

Участница событий сообщила, что причитающийся жильцам выкуп за их жильё был перечислен нотариусу на депозитные счета. Женщина недовольна тем, что выкупная цена, которую ранее утверждал региональный Кабмин, оказалась отменённой.