Под Амуром мужчина перепугал своим криком сотрудников ГИБДД, спящих на посту

Сегодня, 19:00

Случайный прохожий увидел патрульную машину, стоящую на обочине. Когда он заглянул туда, то увидел её экипаж, который сладко спал во время несения дежурства.

Это случилось под Амуром в городе Свободном ранним утром. Наряд ГИБДД преспокойно пребывал в объятиях сна, расположившись на задних креслах служебной машины.

Мужчина сначала заснял происходящее на фото, а потом решил сделать видеоролик. Поскольку сотрудники ГИБДД никак не реагировали на происходящее, он решил разбудить их.

Амурчанин открыл дверь авто и громко крикнул «подъём». Лишь после этого блюстители порядка на дорогах соизволили проснуться и продемонстрировать на камеру свои заспанные и удивлённые лица.

Что происходило далее, достоверно неизвестно, поскольку запись обрывается. Однако, то, что она сохранилась, позволяет надеяться, что обошлось без насилия.

После того, как ролик появился в Сети, в отношении «перетрудившихся» сотрудников ГИБДД, решивших «прикорнуть» под Амуром, начали служебную проверку.

Пресс-службой регионального МВД сделано сообщение, что спавшие сотрудники и их руководители будут строго наказаны.

В то же время ряд посетителей Сети отмечают, что на работе действительно можно устать и заснуть. По их мнению, нужно разбираться.