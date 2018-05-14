В Москве госпитализировали клавишника шансонье Дениса Майданова

Сегодня, 17:30

Это произошло из-за состояния музыканта, которое он описал как «отнимает ногу». Медицинскую обоснованность недуга выясняют специалисты НИИ имени Склифосовского.

Сегодня экстренно госпитализировали клавишника шансонье Дениса Майдана. Речь идет о музыканте Алексее Серебрянникове. Мужчина пожаловался, что у него отнимает ногу. В Москве его определили в НИИ имени Склифосовского.

Медики госпитализировали клавишника шансонье, но от комментариев отказались. Нюансы происшествия пока неизвестны. Реакция Дениса Майданова на ситуацию не известна, шансонье не прокомментировал инцидент.