В Приморье откопали останки танков

Сегодня, 17:09

Это произошло, когда строители выполняли ремонтные работы на улице Фадеева, находящейся в Уссурийске. При этом они нашли целые груды железа, внешне напоминающие бывшую бронированную технику.

Информация уже широко комментируется пользователями Сети, проживающими в Приморье. Один из юзеров пишет, что кому-то сильно повезло. Что он имеет в виду, музейную цену или стоимость металлолома, он не проинформировал.

В настоящее время в Приморье на этой улице приостановлены ремонтные работы. Сейчас специалистам предстоит установить принадлежность танков и их модели.

Помимо того, совершенно непонятно, как бронированные чудовища могли оказаться на территории Приморья в Уссурийске. Вопросом остаётся и то, как они оставались бесхозными на территории города такое продолжительное время, что успели буквально врасти в землю.

Это не единственное происшествие, случившееся сегодня, в котором приняла участие бронетехника. Неподалёку от Симферополя попали в ДТП сразу два БТР, следовавшие на сцепке по ялтинской объездной.