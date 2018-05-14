На режимный объект Московской областной таможни проникла черепаха

Сегодня, 16:13

Несанкционированное проникновение пресекли довольно быстро - пожилая рептилия успела прогуляться лишь по первому этажу.

На режимный объект Московской областной таможни проникла неизвестная черепаха. В самый разгар трудового дня незваного гостя заметили в коридоре на первом этаже. Сотрудники оперативно-дежурной службы довольно быстро отловили нарушителя, который, необходимо отметить, проявлял своенравный нрав, и дерзко реагировал на все попытки таможенников притронуться. Рептилию отнесли к ветеринару.

Ветеринар сообщил, что рептилия довольно пожилая, а шрамы на панцире указывают на то, что ей довелось перенести много жизненных передряг.

Среднеазиатскую сухопутную черепаху назвали Мотя (по первым буквам Московской областной таможни) и передали в надежные руки одного из таможенников, пока не найдутся ее хозяева. Остается загадкой, как эта степная рептилия забралась на режимный объект.