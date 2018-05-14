В Улан-Удэ нашли зараженную трихинеллой медвежатину

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Специалисты изъяли потенциально опасный продукт и уничтожили его путём сожжения. Предполагается, что в ином случае в городе могла распространиться инфекция.

В Улан-Удэ работники лаборатории Ветеринарно-санитарной экспертизы выявили медвежатину, которая была заражена трихинеллой. Мясо в учреждение принёс охотник, который добыл его в одном из районов региона. Инцидент, как передаёт местная пресса, имел место быть 11 мая.

Мужчина намеревался продать деликатес и пришёл проверить его к ветеринарам, однако те вовремя его остановили. При срезе мяса медвежатины была обнаружена личинка трихинеллы. Данный паразит обитает практически на всех континентах и обычно находит пристанище в организме млекопитающих. Обычно он передаётся путём попадания в тело носителя с мясом. Термическая обработка продукта проблему может не решить, поэтому специалисты с большим опасением относятся к трихинеллам. В конкретном случае работники лаборатории уничтожили медвежатину путём сожжения.

Ранее мы писали, что в Астрахани задержаны браконьеры с тонной сазана. Нарушителей задержали сотрудники рыбнадзора.