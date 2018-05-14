В «новой Москве» пенсионерку убило взрывом жидкости для розжига

Сегодня, 12:58

61-летнюю женщину во время семейного пикника с шашлыком отбросило на клумбу, а её одежда стала гореть. В результате она получила ожоги.

В полученном сообщении уточняется, что данный инцидент случился в населённом пункте Внуково в «новой Москве» 12 мая. Тогда 61-летняя пенсионерка устроила пикник с шашлыком. На «посиделках» присутствовал сын пожилой женщины и его жена. В один момент пострадавшая сильно переборщила с жидкостью для розжига, которую она наливала непосредственно в костёр.

В итоге обильное использование вещества привело к взрыву. Волной пенсионерку отбросило на клумбу, вся одежда и сама женщина начали гореть.

Сын со своей супругой вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила еле живую пострадавшую в реанимацию. Уже в больнице врачи двое суток боролись за жизнь пенсионерки, но им спасти её так и не удалось. В результате сегодня, 14 мая, пострадавшая скончалась, не приходя даже в сознание.

Местные правоохранители проводят проверку по факту случившегося.