На финале «Евровидения-2018» в Лиссабоне мигранты избили двоих российских журналистов

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Речь идёт о корреспонденте и фотографе музыкального портала zvuki.ru. Двое мужчин направлялись на песенный конкурс с техникой в руках, но в это время на них напали работники хостела Asian Everest House.

Журналистов из РФ зовут Микита Орлов и Вячеслав Романов. Один из корреспондентов рассказал в Сети, что избили их два мигранта из стран третьего мира, которые жили в указанном хостеле и работали в Лиссабоне, администратор и уборщик заведения. В момент происшествия они были пьяны. Мужчины решили познакомиться с российскими журналистами.

Агрессивные люди узнали, что корреспонденты приехали из России, они начали высмеивать «тупость жителей страны, которые выбрали на «Евровидение-2018» такую ужасную песню». В ответ журналисты попросили не оскорблять обычных людей, которые были не в праве выбирать что-то на «Евровидение-2018». На это мигранты заявили, что они умнее, потому что знают, откуда фотограф и корреспондент прибыли. На это последние решили спросить, откуда на работу в Португалию приехали они сами.

После этого у фотографа забрали фотоаппарат и разбили технику, затем постарались бросить корреспондентов на землю и избить. Спасло журналистов только то, что подошёл полицейский, который оттащил пьяных мигрантов. Затем избитые отправились в участок и написали заявление. В этом им помогали представители российского посольства.

В итоге нападавших задержали. Их потенциальная судьба неизвестна. Сами же пострадавшие на «Евровидение-2018» не успели.