Бьюти-блогер потеряла в самолёте из Израиля часы за 20 тысяч евро

Сегодня, 11:10

Девушка обратилась по факту случившегося в полицию, хоть и заметила, что лишилась драгоценности по собственной неосторожности.

Бьюти-блогер и совладелица салона красоты Prive7 Сюзанна Карпова сообщила подписчикам в социальных сетях, что потеряла в самолёте из Израиля часы за 20 тысяч евро. Она уточнила, что оставила их в салоне лайнера, следующего рейсом из Тель-Авива в Москву. Девушка обратилась с заявлением в полицию, в котором просит принять меры к розыску утраченного имущества.

К настоящему моменту известно, что правоохранители возбудили по указанному факту уголовное дело и уже начали опрашивать сотрудников авиакомпании. Вместе с тем блогер подчеркнула, что претензий ни к кому не предъявляет, поскольку потеряла часы по собственной неосторожности.

Ранее мы писали, что в житель Санкт-Петербурга украл и подарил супруге часы за 900 тысяч рублей. Мужчина «увёл» дорогостоящий аксессуар у пассажирки аэропорта Пулково. Мужчина улетел в Екатеринбург, где презентовал краденное имущество своей возлюбленной.