В Смоленске автоледи шокировал внезапно выбежавший на дорогу лось

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Видеозапись с видеорегистратора автомобиля женщины попало в интернет. На кадрах видно, как животное решило перебежать дорогу через поток машин.

Такой необычный случай произошёл в Смоленске перед въездом в город. Когда женщина увидела внезапно выбежавшего на дорогу лося, она начала выражать своё настоящее неподдельное и даже детское чувство восхищения. Автоледи начала кричать: «Лось! Лось! Настоящий лось!». Затем она заявила, что никогда не видела лося. В этот момент мужчина, который был рядом, советовал женщине быть внимательней.

Автор поста с данной видеозаписью в интернете рассказал, что в его местности лось – это большая редкость. Его супруга, которая была за рулём, вообще увидела это животное в первый раз.