В Бурятии в школе произошла вспышка туберкулеза

Сегодня, 09:44

Опасное заболевание выявлено уже у четырёх школьников. Одна из учениц, по словам медиков, имеет открытую форму.

В Бурятии в школе, расположенной на территории Иволгинского района республики, произошла вспышка туберкулеза. Сейчас медики предпринимают противоэпидемиологические мероприятия. Как передаёт региональная пресса, ссылаясь на комментарий о вспышке главного педиатра Бурятии Натальи Гомбоевой, всего в школе заболевание выявлено у четверых учеников. Открытая форма туберкулёза обнаружена у школьницы, которая в 2017 году лечилась от бронхита, однако тогда врачи не выявили у неё признаков опасной инфекции. По мнению специалистов, девочка заразилась в последние месяцы. Сейчас принято решение отправить 140 школьников на санаторное лечение от туберкулёза в специализированное учреждение. Некоторые родители всё ещё сомневаются, отдавать ли детей специалистам, опасаясь, что они, будучи здоровыми, могут там подцепить опасное заболевание.

Ранее мы писали, что в Курской области роддоме работала медсестра с открытой формой туберкулёза. Женщина ежедневно контактировала с роженицами и детьми.