В Благовещенске на остановке нашли труп мужчины

Сегодня, 07:54

Это случилось в воскресенье вечером. Тело было найдено случайными прохожими. Оно находилось на остановке автобусов, ходящих по улице 50-летия Октября.

Сообщается, что неподвижно лежащее тело замечали многие прохожие, однако они не останавливались. Очевидцы считали, что мужчина просто сильно пьян. То, что он мёртв, определили неравнодушные, которые решили проверить его состояние.

Местные пользователи Сети, комментируя событие, сообщают, что некоторые из них, проезжая мимо этой остановки, действительно видели лежащего там мужчину. Они также подумали, что он просто нетрезв и не стали останавливаться.

По данным некоторых источников, прибывшие правоохранители при первичном осмотре не установили, что смерть была криминальной.

Полиция подтвердила факт обнаружения трупа. В региональном СК от комментарий пока воздерживаются, обещая раскрыть некоторые подробности сегодня.

Личность умершего устанавливается.