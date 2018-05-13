В Москве нашли тела двух привязанных друг к другу подростков

Вчера, 22:16

Трагедия произошла в районе Кунцево 13 мая, о чем сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас специалисты уточняют обстоятельства и причины происшествия, унесшего жизни ребят.

В Москве местные жители обратились в полицию и вызвали скорую помощь после того, как нашли тела двух привязанных друг к другу подростков, лежащих посреди двора. 17-летние парень и девушка, по версии следствия, скончались на месте после падения с высоты, о чем говорит характер полученных травм.

В данный момент на месте трагедии продолжают дежурить правоохранители, которые разбираются в произошедшем. Комментариев от родственников погибших, а также предполагаемых причин случившегося не приводится. Пока неясно, установлены ли личности подростков.