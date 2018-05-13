В Турции скончался впавший в кому турист из России

Вчера, 21:56

В городе Алания умер приехавший из Екатеринбурга россиянин. Причиной смерти стало угрожающее жизни бессознательное состояние мужчины. Информацию о его кончине озвучена в госпитале Baskent турецкого города.

Мать туриста из Екатеринбурга сообщила в социальной сети о гибели своего сына. Известно, что россиянин поехал в Турцию и впал там в состояние комы. Даже после терапии и квалифицированной помощи медиков спасти жизнь мужчине все равно не удалось. Его сердце остановилось в одной из клиник Baskent города Алания.

«Сегодня, 13 мая, не выходя из комы, Сергей умер», - сообщила убитая горем мать.

К слову, кому характеризуют угрожающим для жизни состоянием. Характеризуется потерей сознания, резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением дыхания, изменением сосудистого тонуса, влиянием на пульс, нарушением температуры.