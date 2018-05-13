Корейский самолет прижал хвост турецкому лайнеру

Вчера, 20:27

В Стамбуле в результате столкновения лайнеров в аэропорту Ататюрка турецкий самолет лишился вертикального стабилизатора.

Представители аэропорта Ататюрка в столице Турции сообщили, что лайнер Airbus A330-300 компании Asiana из Южной Кореи во время руления въехал в киль воздушного судна Airbus A321 местной авиакомпании и буквально прижал ему хвост. В итоге столкновения у Airbus A321 сломался вертикальный стабилизатор. Пострадавших нет.

Представители компании сообщили о начале проверки по факту данного инцидента.