Работник погиб от удара током на мебельном складе в Волгограде

Вчера, 20:06

Электрический разряд стал смертельным для 52-летнего жителя Волгоградской области. Мужчина был наёмным специалистом на производстве по изготовлению предметов интерьера. Трагический инцидент произошел в нерабочее время 12 мая на улице Садовой в Советском районе города.

Сегодня стало известно о гибели 52-летнего работника мебельного склада в Волгограде. Об инциденте сообщили правоохранители. Мужчина занимался вырезкой мебели по спецзаказу для себя, поскольку руководство не давало рекомендаций по работе в свободное время. При исполнении заказа мужчина ощутил удар током и погиб на глазах своего напарника.

На мебельном складе на улице Садовой в Советском районе города проводится проверка обстоятельств происшествия. Детали следствия сообщат после проверки документации предприятия.