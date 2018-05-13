На центральной набережной Волгограда устроили сцену

Вчера, 19:04

Центральная набережная Волгограда готовится к проведению фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в период с 14 июня по 15 июля.

Работники проводят монтаж сцены при использовании спецтехники. До этого на Центральной набережной города выставили ограждения. Вся террритория, начиная от ротонды вплоть до здания Музыкального театра и от проспекта Чуйкова до сцены на Нижней террасе, на протяжении месяца будет выполнять роль площадки для футбольного праздника. Городская мэрия сообщила, что на это месте будут проходить различные культурные мероприятия.

Стоит отметить, что на этой территории оборудуют большой светодиодный экран, на котором будут показывать в эфире все игры ЧМ-2018. Матчи смогут увидеть более 10 тысяч горожан и гостей Волгограда. Всю территорию фан-фестиваля оградят с целью безопасности. И кроме этого, периметр оцепит охрана.