Под Новосибирском от ожогов умерла 2-летняя девочка

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Малышка скончалась в реанимации Искитимской больницы, несмотря на применение врачами интенсивной терапии.

В Новосибирской области от многочисленных термических ожогов умерла 2-летняя девочка. Ребёнок был экстренно госпитализирован после того, как, будучи дома, опрокинул на себя чайник с кипятком. Как передаёт региональная пресса, в момент случившегося мать малышки находилась рядом, но не смогла предотвратить произошедшего. Сама она пояснила медикам, что отвлеклась на мгновение. Этого хватило, чтобы дочь зацепила стоящую на столе посуду, наполненную горячей водой.

Отмечается, что врачи боролись за жизнь ребёнка почти сутки. В итоге уберечь её от гибели так и не удалось. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается полиция. По некоторым данным, семья, в которой воспитывалась девочка, характеризуется положительно.

Ранее мы писали, что в Апатитах Мурманской области внезапно умер младенец. 9-месячный ребёнок скончался после того, как родители отказались госпитализировать его с опасными симптомами.