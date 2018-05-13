Жителю Тамбова приписали несуществующее психическое расстройство

Сегодня, 16:07

В прокуратуре Первомайского района провели проверку в связи с обращением одного из местных жителей. Мужчина пожаловался на то, что на официальном интернет-ресурсе "Госуслуги" в пределах личного кабинета публиковалась информация про медицинское заключение, указывающее на психическое заболевание.

Местный житель Тамбова пояснил, что ни разу к психиатру не обращался. Как оказалось, соответствующий специалист Первомайского районного медицинского учреждения ошибочно записал данные в электронный информационный документ.

В связи с данным происшествием прокуратура обязала доктора больницы устранить выявленное нарушение. Кроме этого, поставили вопрос про привлечение виноватой персоны к ответственности.