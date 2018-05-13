В Кузбассе на шахте «Грамотеинская» из-за задымления эвакуировали горняков

Сегодня, 14:40

Инцидент случился в городе Белово в послеобеденное время, спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Бригада скорой помощи, а также пожарные и другие спецслужбы в данный момент находятся там же, пострадавших не зафиксировано.

Под землей на шахте «Грамотеинская» было замечено задымление, эвакуировано 54 горняка, которые выбрались на поверхность самостоятельно. Еще пять человек остались на месте инцидента, работники налаживают систему водоотведения, и их жизням ничего не угрожает. В спасательной операции задействованы все экстренные службы Кузбасса.

Отмечено, что специалисты до сих пор работают на месте происшествия, причины и обстоятельства задымления уточняются. Никто из работников шахты не пострадал, медики дежурят около шахты.