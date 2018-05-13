В Москве из горящего ТЦ «Времена года» эвакуируют посетителей

Сегодня, 13:35

В столичном торговом центре на Кутузовском проспекте огонь охватил кровлю здания.

Сегодня днем в Москве сообщили о задымлении в торговом центре "Времена года", расположенном по адресу проспект Кутузовский, 48. Предварительно, огонь охватил крышу объекта, над кровлей заметны возвышающиеся черные клубы дыма. На месте происшествия работают пожарные.

По предварительным данным, возгоранию присвоен 1 БИС. Спасатели экстренно эвакуируют посетителей и работников ТЦ. Причина происшествия неизвестна на текущий момент.