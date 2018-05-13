В южной части Афганистана разбился военный вертолет

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Вертолет афганской национальной армии, проводивший спецоперацию в районе Гильменда, разбился при экстренной посадке.

Министерство обороны Афганистана сообщило о крушении вертолета национальной армии на юге страны. Инцидент имел место при проведении спецоперации около города Гиришк в ночь на 13 мая. По информации ведомства, в связи с технической неисправностью пилот судна был вынужден совершить экстренную посадку. Экипаж вертолета успешно удалился от воздушного судна на безопасное расстояние, после чего уничтожили вертолет.

Анонимный представитель из национальных вооруженных сил заявил, что военное судно было направлено в город для задержания руководителя террористической группировки. Исламское радикальное движение "Талибан"* (запрещено в РФ) сообщило, что боевики организации сбили воздушное судно, после чего ликвидировали всех военных на борту.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации отвергли просьбу лидера Афганистана Ашраф Гани вернуться к мирному существованию и принять участие в октябрьских выборах в качестве избирателей.