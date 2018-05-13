В Якутии полуторагодовалая девочка утонула в стиральной машине

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Малышка оказалась в баке бытового устройства с фронтальной загрузкой белья. Мать отошла развесить чистое бельё, а когда вернулась – ребёнок был в воде уже мёртвым.

В полученном сообщении уточняется, что данный инцидент произошёл в Якутии в селе Сунтар. Там мать полуторагодовалой девочки решила устроить стирку. Стиральная машина марки «Фея» была с фронтальной загрузкой белья.

В один момент мать отошла, чтобы развесить бельё, а когда вернулась, нашла мёртвую дочь в воде. Девочка просто упала в бак и в силу своего младенческого возраста ничего не смогла ничего сделать.

Сейчас правоохранители Якутии проводят все необходимые проверки для установления точных причин случившегося.