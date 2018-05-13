Подросток-аутист утонул в пруду под Нижним Новгородом

Сегодня, 08:52

Молодой парень пропал ещё 10 мая, об этом сообщают в социальных сетях. Вместе с заявлениями о пропаже появилась информация о том, что в один из водоёмов упал мальчик, очевидцы ныряли за ним, но так и не смогли найти.

Подросток-аутист является жителем города Лысково, который расположился под Нижним Новгородом. Когда мальчик пропал, его родители и знакомые рассказали об этом в группах, посвящённых населённому пункту. Кроме того, сообщение в полицию о пропаже последовало незамедлительно.

На сообщение сразу же откликнулись неравнодушные граждане. Они рассказали, что в водоёме на улице Макаренко, который местные жители называют «Дедушкин пруд», упал молодой парень. Вокруг были люди, которые постарались спасти юношу, однако вода была холодной. Они ныряли и все попытки были неудачны.

Уже 11 мая на пруд приехал отряд кинологов с собаками. Служебные животные сначала нашли кепку ребёнка, которая всплыла на поверхность, а затем был обнаружен и труп парня. Его уже опознали родственники.

Сейчас же местные правоохранители занимаются установлением точных обстоятельств случившегося.