В Белгородском районе тайно пропала 15-летняя девочка

Сегодня, 08:26

Полиция занимается поиском подростка, которая пару дней назад ушла из дома и пропала без вести. Информация поступила от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Стало известно, что при несовершеннолетней была чёрная женская сумочка и паспорт.

Источники уточняют, что девушка 9 мая находилась в центральной части Белгорода на праздничных торжествах, а после этого ушла в неизвестном направлении и таинственным образом исчезла. На связь с родными она так и не вышла. В день исчезновения на ней был белый пиджак, топ, чёрная юбка и розовые босоножки на каблуке.

Если кто-то имеет какую-либо информацию про местонахождение девочки-подростка, просьба сообщить об этом в ближайшее отделение полиции Белгородского района или позвонить по телефонам 02 или 112.