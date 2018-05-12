На Кубани в суде умер глава благотворительного фонда Эдуард Вартанов

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Общественник умер вчера в послеобеденное время. Ему стало плохо, когда он спускался со второго на первый этаж.

Сотрудники полиции получили сообщение о смерти мужчины в корпусе суда около двух часов дня. Очевидцы рассказали сотрудника правоохранительных органов, что Вартанов почувствовал себя нехорошо, когда шел на первый этаж помещения. Ему сразу вызвали скорую помощь, более часа врачи пытались реанимировать представителя общественного фонда, но тот умер. Приблизительная причина смерти – отрыв тромба.

Сегодня на 73-м году жизни скончался политолог Игорь Бунин, возглавлявший Центр политических технологий. Сотрудники организации принесли соболезнование родным умершего, заявив, что специалист работал над книгой о нынешней французской политике, но н закончил ее.