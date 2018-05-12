В Кемерово полицейские поймали пьяную автоледи за рулем без прав

Сегодня, 20:46

Дорожный инцидент произошел в Ленинском районе вечером, когда работники ДПС обратили внимание на автомобиль с предположительно неадекватным водителем. Владелец транспортного средства не остановился, после чего началось его преследование.

Полицейские все же остановили и поймали нарушителя, которым оказалась 40-летняя местная жительница. Автоледи находилась за рулем пьяная, но ко всему этому – женщина уже была лишена водительских прав ранее, чем нарушила еще несколько правил и теперь будет серьезно наказана.

За такую «нетрезвую» поездку, которая могла подвергнуть опасности пешеходов и других водителей, женщина может оказаться за решеткой сроком до двух лет. Выяснения обстоятельств произошедшего и уточнения других подробностей продолжаются.