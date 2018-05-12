В Челябинской области женщина закопала труп знакомого в бане

Вчера, 19:05

В городе Аша полиция обнаружила труп мужчины. С момента убийства прошло почти полгода.

Как выяснилось, зимой 2017 года многодетная мать со своим приятелем дома распивали алкольные напитки. По её словам, гость начал проявлять буйное поведение, тогда женщина дала агрессивному мужчине успокоительное. Приняв таблетки, он продолжал агрессировать. Тогда хозяйка жилища пошла спать, а приятель остался за столом. На утро она увидела его мёртвым на улице. Женщина испугалась и решила схоронить труп в бане.

На данный момент сотрудники полиции проводят доследственные работы для определения причины и обстоятельств смерти мужчины.