В Подмосковье обстреляли ехавший на «Ядрово» мусоровоз

Вчера, 18:33

Эту информацию подтвердили сотрудники ГУ МВД России по Москве и области. Инцидент зафиксирован 12 мая в Волоколамском районе возле поворота на станцию Матренино, в предплечье ранен водитель автомобиля.

По предварительной информации, сегодня, 12 мая, около поворота на станцию Матренино на Волоколамском шоссе произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадал один гражданин. Неизвестный злоумышленник, притаившись в лесополосе, обстрелял мусоровоз, направляющийся в «Ядрово». По факту ЧП полиция проводит следственную проверку.

Сегодня возле «Ядрово» местные жители снова организовали митинг, в рамках которого они пытались преградить путь мусоровозам. Стражи порядка задержали пять демонстрантов. Ситуация вокруг полигона накаляется и горожане уже направили на имя Владимира Путина 9 тысяч заявлений о просьбе закрыть «Ядрово».