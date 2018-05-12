Под Петербургом в озере Красавица нашли обнаженную утопленницу

Вчера, 18:35

Выборгское озеро с названием Красавица в очередной раз подтвердило мистические слухи о странных явлениях, происходящих вокруг него. Субботним майским днем спасатели вновь доставали из водоема труп молодой женщины.

По предварительным сведениям под Санкт-Петербургом житель Выборгского района, отправившийся на рыбалку к озеру Красавица, сначала увидел на берегу аккуратно сложенные женские вещи. Рыбак удивился тому, что в такую раннюю пору кто-то решил купаться в холодной воде. Когда мужчина подошел к кромке берега, то заметил на середине озера неподвижное тело.

Рыбак немедленно позвонил в МЧС и полицию. Спасатели достали из воды труп обнаженной женщины. Предварительный осмотр показал отсутствие на теле следов насилия.

Позднее, удалось установить личность утопленницы. Дактилоскопия показала, что 28-летняя погибшая была ранее судима за кражу. Больше никаких официальных сведений о ней не дается.