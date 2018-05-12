Под Челябинском загорелся лес

Вчера, 18:08

Из окон домов заметен поднимающийся в небо дым. Пожар по-прежнему тушат.

О происшествии рассказали жители Челябинска. Как оказалось, запылал лесной массив в северо-западной части промышленного города. Горожане считают, что воспламенение началось по вине некоторых неаккуратных лиц, которые могли забыть залить водой костер на природе или кто-то выбросил сигарету на траву, не подумав, что это может спровоцировать массовое возгорание.

Горели деревья в лесу вчера на территории Красноярского края. Пожарные зафиксировали три очага в Енисейском районе. В общей сложности со старта 2018 года в регионе удалось потушить 137 лесных возгораний. Главной причиной таких случаев является разведение костров.