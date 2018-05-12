Злоумышленники зарабатывают на "Зимней вишней"

Вчера, 18:21

По квартирам россиян расхаживают лже-работники МЧС, которые рассказывают гражданам об обязанности приобрести огнетушитель. В Кинешме мошенники представляются пожарной службой, и убеждают граждан купить средства ликвидации пожара, полагаясь на якобы новый закон, обязывающий это сделать.

Стоимость довольно хорошая, 8 тысяч рублей. Жертвами злоумышленников по большому счёту становятся пенсионеры. Примечательно, по такой же схеме работают мошенники в Москве.

"Узнал про новый вид мошенничества со старыми людьми. По квартирам ходят неизвестные в форме, похожей на штатную одежду МЧС и требуют купить огнетушители, а также непонятное "огнеупорное полотно". Цена вопроса 8 тысяч рублей. Аргументируют это тем, что в результате пожара в "Зимней вишне" вышел новый закон каждую квартиру оснастить противопожарными средствами", - рассказал один из пользователей в интернете.