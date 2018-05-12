В Уфе просел грунт на школьном стадионе

Вчера, 17:36

На территории городской школы №160 просел грунт. По словам представителей управления защиты граждан, происшествие имело место ещё зимой.

"На месте происшествия побывали эксперты центра гражданской защиты. Как выяснили во время беседы с администрацией заведения, грунт сильно провалился. В связи с этой ситуацией, повреждённую территорию оградили, подрядчик обязан осуществить восстановление по условиям гарантийного обслуживания", - поведала пресс-служба управления.

Администрация лицея пообещала засыпать яму. Местным ребятам это не мешает играть в футбол, хоть там висят предупредительные ленты. Учебное учреждение открыли осенью 2017 года. За короткие сроки построили здание на полтысячи человек. Здесь весь блок отвели для помещения спортсекций.