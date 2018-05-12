В Екатеринбурге авто общественника облили кислотой и проткнули колеса

Вчера, 17:19

Неравнодушный гражданин из Екатеринбурга Андрей Прытков, который борется с несправедливостью и за права горожан, вновь стал жертвой неизвестных. На этот раз, пострадал Mercedes активиста.

Как сообщает сам Прытков, его автомобиль был облит кислотой на стоянке, расположенной неподалеку от городского управления внутренних дел. Кроме того, неизвестные злоумышленники проткнули все четыре колеса автомобиля. Общественник считает, что таким образом власти и правоохранительные органы мстят ему за активную гражданскую позицию.

Прытков постоянный участник всех митингов и акций протеста. Он следит за соблюдением прав человека, а также за расходами из городского бюджета. В Международный день солидарности трудящихся активиста избил лопатой охранник парковки возле здания прокуратуры. Прытков специально приехал к зданию надзорного ведомства, чтобы лично проконтролировать, вывешен ли флаг государства в честь праздника.