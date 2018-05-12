В одном из ростовских супермаркетов продаются заплесневелые булки

Вчера, 16:47

Жительница города выложила в социальных сетях фото прилавка, где лежит испорченный товар. Сдобные булки и слойки покрыты внушительными следами плесени и лежат перед глазами посетителей магазина.

Как рассказала одна из очевидцев, девушка по пути на работу зашла в супермаркет купить что-то себе к чаю. Она взяла первую попавшуюся булку, оплатила товар и пошла дальше. Чуть позднее, увидев непригодность сдобы, она снова пришла в магазин, где заметила, что все остальные булочки в плесени. Примечательно, что ей вернули потраченные деньги. В результате девушка потребовала, чтобы просроченные товары убрали. Но ей на это сказали, что у них нет человека, который отвечает за сдобы, поэтому убрать некому.

В магазине же данную ситуацию комментировать никто не захотел.