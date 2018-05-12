В Ленинградской области разбился самодельный самолет

Вчера, 17:08

Правоохранители Ленинградской области начали проверку после падения самодельного самолета. Машина разбилась вдребезги, погиб и человек на ее борту.

Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку произошедшего случая. Им удалось узнать, что при совершении жесткой посадки погиб один человек, еще два получили ранения. У пилота не вышло посадить самолет, после чего тот рухнул возле поселка Починок Приозерного района региона.

Жители Починка сообщают, что изобрел летающий аппарат местный 65-летний энтузиаст, использовав детали старого военного самолета. Соседи отговаривали мужчину, но тот не отказался от идеи, которой посвятил несколько лет. Согласно определенным данным, в свое время конструктор трудился механиком в аэропорту.

Для него это был первый опыт полетов в небе. Пожилой человек не хотел слушать знакомых, утверждавших о бесполезности и опасеости его идеи, но конструктор оставался непоколебим, так как с деетства мечтал о полетах. В аварии создатель объекта выжил, погиб его товарищ.