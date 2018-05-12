Инвалид из Новокузнецка был вынужден ползти к врачу

Сегодня, 11:09

Женщина решила ползком добраться до кабинета травматолога, так как в медицинском учреждении отсутствовали пандусы. Коляску она оставила на улице.

Происшествие имело место в городской больнице №22 в городе Новокузнецк. В клинике объяснили, что пациентка получила бы помощь на дому, если бы была приписана к данной больнице. Женщина относится к клинике №16, а в эту она обратилась первый раз 7 мая для получения информации о приёме к специалисту. Врач оказал услуги, в связи с которыми она обратилась. Травматолог произвёл осмотр и сделал рентген стопы.

Кроме того, женщина оформила пакет документов, чтобы в дальнейшем получить инвалидность в связи с общим заболеванием. Для удобства ей предложили костыли, но она пожаловалась, что с ними неудобно.

Как рассказали в поликлинике, один пандус в заведении всё таки имеется, но, как оказалось, здание не предусмотрено для передвижения на инвалидной коляске. Если распорядятся установить пандусы, места в помещении станет заметно меньше.