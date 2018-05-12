Пограничники России задержали в Азовском море двух украинских рыбаков

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Двое рыбаков из Бердянска вышли в Азовское море на лодке «Амур» и без вести пропали. Сейчас граждане Украины пребывают в российском городе Ейск, куда их доставили пограничники РФ, утверждает жена одного из мужчин.

Госслужба по ЧС ранее объявила двух украинских рыбаков без вести пропавшими. Известно, товарищи взяли лодку «Амур» и вышли в море с одной из бердянских баз отдыха. Накануне информационное пространство Запорожской области взорвала супруга одного из исчезнувших рыбаков. Она утверждает, ее мужа с другом задержали пограничники России в Азовском море.

Сейчас пропавшие украинцы якобы пребывают в городе Ейск Краснодарского края. Российская сторона никак не прокомментировала скандальную новость.

В текущем месяце Киев уже обвинял РФ в захвате украинского судна. 4 мая ФСБ арестовала рыбацкий корабль «ЯМК-0041», ловивший рыбу в российской экономической зоне. В Крыму подтвердили факт задержания и доставки пятерых подозреваемых на полуостров для проведения процессуальных действий. Украинская сторона назвала произошедшее захватом, возбудив против России уголовное дело.

Арест рыбаков состоялся в рамках борьбы ФСБ с вымиранием дельфинов в Азовском море. В конце апреля федералы-пограничники объявили войну браконьерам, негативно влияющим на популяцию млекопитающих.

Отношения России и Украины в Азовском море достигли пиковой точки напряжения в марте текущего года, когда Госпогранслужба Незалежной арестовала судно «Норд» под флагом РФ с десятью членами экипажа. Крым возбудил против украинской стороны уголовное дело, а Киев приговорил девятерых россиян к штрафам, продолжая грозиться капитану тюремным заключением сроком до трех лет.