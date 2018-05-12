В Екатеринбурге похитители велосипедов попали на камеры видеонаблюдения

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С наступлением весны изменились приоритеты у нечистых на руку граждан. Кражи приобретают сезонный характер, о чем предупреждают россиян правоохранители и призывают к бдительности.

В Екатеринбурге средь бела дня камеры видеонаблюдения зафиксировали действия двух похитителей велосипедов, которые действовали дерзко и явно, по наводке. На кадрах видно, как молодые люди подошли к подъезду жилого дома и стали ждать, пока кто-нибудь из жильцов откроет двери. Затем, камера на лестничной площадке запечатлела воришек, катящими, судя по виду, весьма недешевые велосипеды.

Интересно то, что территория многоэтажного дома находится под охраной и огорожена металлическим забором. Воры дважды перелезали через ограду, но никто этого не заметил, или не захотели замечать. Пострадавший владелец велосипедов недоумевает, зачем он платит ТСЖ за охрану дома, если воры так легко совершили кражу. Остается надеяться, что правоохранителям помогут в розыске преступников видеокадры, на которых лица зафиксированы четко.