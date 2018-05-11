Ветераны ВОВ из Узбекистана случайно прилетели в Сочи вместо Кисловодска

Вчера, 23:10

Группа ветеранов из Узбекистана в числе семи человек после парада Победы в российской столице должна была отправиться отдыхать в Кисловодск, однако случайно взяла билеты не на тот рейс и оказалась в Сочи. Местные власти помогли фронтовикам добраться до места назначения.

Администрация аэропорта уведомила представителей мэрии города Сочи и делегацию из Узбекистана разместили в гостинице, а также провели увлекательную экскурсию по городу.

Эдуард Волков, который является заместителем главы Сочи сообщил, что мэрия обеспечила участникам ВОВ проезд до Кисловодска.

Фронтовикам очень понравилось в Сочи. Один из них, 93-летний ветеран Беккул Хамзаев, поделился впечатлениями и сказал, что он уже не раз бывал в этом красивом приморском городе, лечился в санаториях и сейчас заметил, как изменился город. Господин Хамзаев искренне поблагодарил администрацию курорта за теплый и гостеприимный прием от имени всех участников Великой Отечественной.