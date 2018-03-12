Бешенный пес покусал двоих жителей Тверской области

Вчера, 22:54

Бешенный пес атаковал двоих жителей Тверской области. Больная собака, у которой не оказалось хозяев, успела достаточно сильно покусать потерпевших.

Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали происшествие, которому предшествовал всплеск бешенства на территории поселка Городище Тверской области. Там опасным смертельным вирусом заболела бродячая собака и напала на двоих местных жителей. Труп собаки направлен на исследование в лабораторию Москвы и региональную областную ветеринарную лабклинику. Все ожидают результатов анализов, хотя сомнений нет абсолютно – пес действительно был болен бешенством. По официальным данным, очаги этого смертоносного вируса периодически вспыхивают по всей территории РФ.

Ветеринары предупреждают население о том, что бешенство опасно как для людей, так и самих животных. От этой болезни нет лекарства. Единственный выход – вакцинация животных. В случае, если животное оставило следы от своих зубов – пациента на протяжении 14 дней наблюдают врачи после проведенной инъекции специальной сывороткой против бешенства.