Полиция Новгорода задержала пенсионерку-минершу Кремля

Вчера, 22:30

Пенсионерку из Новгородской области задержали полицейские. Пожилую женщину подозревают в минировании регионального Кремля.

По оперативным данным пресс-службы МВД Новгородской области, правоохранители задержали на днях 73-летнюю женщину, жительницу региона. Причина такого действия стражей порядка заключается в том, что пенсионерка выступает главной подозреваемой в ложной информации по поводу теракта. 8 марта, когда все жители региона праздновали Женский день, на пульт дежурной части одного из ГО МВД региона поступил странный звонок. На другом конце провода анонимный абонент сообщил, что Новгородский Кремль заминирован.

Полицейских поразил тот факт, что звонившей оказалась женщина, предположительно преклонных лет. После полученного извещения, оперативники все же эвакуировали людей из Новгородского Кремля, обыскали территории, но так ничего и не обнаружили. В процессе расследования полиция вышла на след пенсионерки, которой 73 года. Ведется расследование, вероятнее всего ей будет предъявлено обвинение, но пока что окончательного вердикта нет.