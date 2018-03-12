В Ростове девушка пыталась украсть продукты с помощью трусов

Сегодня, 20:41

В Ростове находчивая горожанка удивила сотрудников супермаркета содержимым своего нижнего белья, которое она использовала вместо корзины для покупок.

В Ростове в продуктовом магазине с поличным поймали оригинальную воровку. Девушка пыталась вынести продукты из магазина в надетом нижнем белье, не заплатив за них ни копейки. Воровка решила сделать себе бесплатный подарок, для чего одела под юбку специальный огромный мешок, напоминающий панталоны, который она наполнила изысканными дорогими продуктами. Для того, чтобы не привлекать особого внимания, девушка таскала с собой корзинку, которую также понемногу наполняла простыми, не дорогими товарами.

Но ей не удалось провести внимательных охранников, которые раскрыли преступный замысел, и засняли ее преступление на камеру. На кассе девушку попросили вернуть украденные вещи и изъяли кулинарную продукцию. Был выявлен довольно большой и не дешевый набор из качественных и дорогих продуктов.