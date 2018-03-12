В Калуге мужчина попросил слушать музыку тише и получил ранения из травмата

Сегодня, 20:37

Жителя Калуги обстреляли из-за того, что он сделал замечание мужчине, который очень громко слушал музыку. Пострадавший получил ранения из травматического пистолета и доставлен в больницу.

Происшествие было зафиксировано по улице Телевизионной в Калуге. Один из владельцев квартир дома услышал возле окна громкие мелодии и выглянул проверить, что случилось. Видно было, что мужчина стоял недалеко от машины и слушал музыку в телефоне. Звуки были достаточно громкими. Житель многоэтажки спустился на улицу, и подойдя к мужчине, попросил сделать громкость тише. Ведь на улице была ночь, примерно 23:30.

Сначала меломан согласился, но потом обругал жителя матом и открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате владелец квартиры дома № 10 оказался в больнице. У него зафиксировали перелом кисти и еще некоторые повреждения. Стрелка арестовали полицейские. Стало известно, что в ту ночь он поругался с любимой и решил послушать мелодию громко, чтобы отвлечься от проблем.