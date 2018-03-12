В Златоусте двое маленьких детей едва не погибли в подожженном ими доме

Сегодня, 20:19

В Златоусте воскресным днем едва не произошла трагедия в одном из частных домов на окраине города. Двое маленьких детей, оставшись без присмотра, устроили пожар и могли погибнуть в пламени, если бы не решительные действия их отца.

Сообщается, что мать ушла в магазин, оставив детей двух и четырех лет на попечение отца. Мужчина подрабатывал частным извозом, поэтому оставив сыновей в доме, вышел во двор устранить неисправность в автомобиле. Не прошло и десяти минут, как из окон спальни повалил дым. Отец вбежал в помещение, сумел отыскать сыновей и вынес их из горящего дома.

Пожарный расчет и специальная техника подъехали вовремя. Спасателям удалось быстро локализовать огонь, а затем полностью погасить пламя. Впоследствии оказалось, что старший мальчик нашел на кухне спички и стал зажигать их в спальне. Вследствие чрезвычайного происшествия пострадали вещи и мебель в помещении. Детям медицинская помощь не понадобилась. Они лишь сильно испугались.