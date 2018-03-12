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В Новокузнецке неадекватный кофеман разгромил холл гостиницы

Сегодня, 19:53

Настоящий погром организовал в фойе гостиницы Новокузнецка агрессивный кофеман. Молодой парень ворвался в холл отеля ночью и требовал немедленной подачи ему тонизирующего напитка.

Реакция сотрудника гостиницы, в фойе которой происходило нечто поражающее, была моментальной. Женщина заперлась в одном из свободных номеров, предварительно дав сигнал тревожной кнопкой полиции. Причиной этого стало поведение одного из молодых жителей Новокузнецка, который ночью ворвался в зал заведения и начал требовать дать ему чашечку кофе. Свои действия парень сопровождал руганью и неадекватным поведением. Он бегал и пытался взломать дверь кафе.

Сотрудники полиции Новокузнецка прибыли на вызов по поступившему сигналу как раз тогда, когда неадекватный кофеман пытался покинуть здание. В настоящее время оперативники проводят проверку его неадекватности и намерены предпринять соответственные меры.


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