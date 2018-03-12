В Архангельске спасатели избавили девушку от пирсинга

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Спасатели помогли девушке избавится от боли, вызванной пирсингом.

8 марта в службу спасения города Архангельск была вынуждена обратиться северянка. Она пояснила, что больше не может выдержать боли в ухе. Работники МЧС приехали в квартиру пострадавшей, внимательно осмотрели ухо и недолго думая вытянули металлическое украшение. Для этого им понадобились пинцет, а также бокорезы. В результате предмет был извлёчён из воспалившегося уха.

Как рассказала северянка, боль слегка унялась, но спасатели посоветовали ей обратиться в больницу к врачу-отоларингологу, так как было видно покраснение.