Москвичка чудом увернулась от кучи тележек в супермаркете

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Посетительницу супермаркета в Москве чуть не сбило насмерть кучей торговых тележек. Девушка чудом избежала травм.

Обыкновенный поход в супермаркет обернулся для девушки настоящим испытанием реакции, покруче, чем в реалити-шоу. Покупательница спускалась по траволатору, когда услышала позади себя шум приближающихся тележек. Как выяснилось, одна из сотрудниц не удержала тележки, которые были не предназначены для спуска по ленте, и они понеслись вниз.

Благодаря невероятной реакции девушке удалось в последний момент отпрыгнуть в сторону и тележки с бешенной силой протаранили информационную стойку супермаркета.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в супермаркетах. Так, в прошлом году женщина, спасая своих детей от тележки, набитой продуктами, получила перелом руки. А 5 лет назад в Китае, тележка с продуктами сбила насмерть пенсионерку, попавшуюся ей на пути.