Раненого в аварии мужчину доставили в Кострому на вертолете

Сегодня, 19:10

В деревне Гуляевка Островского района произошло ДТП, в котором мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и водитель автомобиля не успел затормозить. По стечению обстоятельств раненого отправили в Кострому на вертолете.

Пострадавшего доставили в Островскую больницу, но местные доктора приняли решение отправить пациента в областной центр. Для транспортировки пострадавшего был вызван вертолет.

Летательный аппарат совершил посадку на площади рядом с районным центром культуры и досуга, так как специальной вертолетной площадки в Островском нет. Больного прямо из кареты скорой помощи переместили в вертолет и отправили в Кострому.

Как известно, на борту вертолета есть все необходимое для поддержания жизни пациентов.

Напомним, что в нынешнем году планируется строительство вертолетных площадок по всей Костромской области, чтобы была возможность оперативно доставлять больных из любого района.